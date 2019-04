Gerry Weber: Erste Investoren bekunden Interesse

Halle (dpa/lnw) - Für den angeschlagenen Modehersteller Gerry Weber liegen erste Angebote von möglichen Investoren vor. «Diese werden nun sorgfältig geprüft, um dann zusammen mit den Gläubigern zu entscheiden, mit welchen Interessenten der Investorenprozess fortgesetzt wird», teilte das Unternehmen am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur mit. Zuvor hatte das «Westfalen-Blatt» berichtet. Parallel dazu arbeite das Management unverändert an einem Insolvenzplan, hieß es in einer Stellungnahme. Im Juni will das Unternehmen entscheiden, wie Gerry Weber saniert wird.

Von dpa