Diebe zapfen über 2000 Liter Diesel ab

Wiehl/Gummersbach (dpa/lnw) - Mehr als 2000 Liter Diesel haben Diebe in Wiehl und Gummersbach (Oberbergischer Kreis) aus mehreren Fahrzeugen und einer Tankanlage abgezapft. Auf einer Baustelle in Wiehl holten Unbekannte etwa 250 Liter Diesel aus einem Lastwagen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. 900 Liter zapften die Täter aus einer mobilen Tankanlage ab, 80 Liter aus einem Traktor. Im benachbarten Gummersbach wurden nach Polizeiangaben rund 880 Liter Diesel aus drei Baufahrzeugen gestohlen. Die Diebe sollen zwischen Gründonnerstag und Dienstag zugeschlagen haben. Ob es sich dabei immer um die gleichen Täter handelte, war zunächst unklarklar.

Von dpa