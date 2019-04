Angeklagter soll aus Gerhard Richters Müll gestohlen haben

Köln (dpa/lnw) - Ein Mann soll weggeworfene Skizzen des Künstlers Gerhard Richter aus dessen Altpapiertonne gestohlen haben. Vor dem Kölner Amtsgericht begann am Mittwoch ein Prozess wegen Diebstahls gegen den 49-Jährigen. Laut Anklage hatte der Maler im Juli 2016 vier Entwürfe in der Papiertonne vor seinem Haus entsorgt, weil er sie als misslungen betrachtete. Der in München wohnende Angeklagte soll die Skizzen herausgefischt haben, um sie zu behalten oder zu verkaufen. Der Wert der nicht signierten Werke beläuft sich nach Angaben der Staatsanwaltschaft auf insgesamt rund 60 000 Euro.

Von dpa