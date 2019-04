Straubing holt Eishockey-Stürmer Turnbull aus Iserlohn

Straubing (dpa/lby) - Die Straubing Tigers haben für die kommende Saison in der Deutschen Eishockey-Liga Stürmer Travis Turnbull verpflichtet. Der 32-Jährige wechselt von den Iserlohn Roosters zu den Niederbayern. Der Stürmer spielt - abgesehen von einem kurzen Abstecher nach Schweden (2015/16) - seit 2012 in der DEL. Der gebürtige US-Amerikaner besitzt auch die deutsche Staatsbürgerschaft. Er kam in der höchsten deutschen Spielklasse bislang 347-mal zum Einsatz. 2014 wurde er Meister mit dem ERC Ingolstadt.

Von dpa