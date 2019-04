Trickbetrüger stehlen Schmuck aus Wohnung

Euskirchen (dpa/lnw) - Miese Masche: Die Polizei sucht nach zwei Trickbetrügern, die sich in Euskirchen gegenüber einer 73-Jährigen als Mitarbeiter eines großen Kabelfernsehanbieters ausgegeben haben. Das Täter-Pärchen, das in die Wohnung gelassen wurde, verwies die Rentnerin und ihren Mann mit der Begründung ins Wohnzimmer, dass «unnötige Schwingungen» ihre Messungen beeinträchtigen könnten. Die Betrüger bewegten sich daraufhin frei in der übrigen Wohnung, wie ein Polizeisprecher am Mittwoch sagte. Mit Schmuck aus dem Schlafzimmer sollen sie am Dienstag verschwunden sein.

Von dpa