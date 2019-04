Baum stürzt von Hang auf Auto: Fahrerin stirbt

Windeck (dpa/lnw) - Auf einer Landstraße im Rhein-Sieg-Kreis ist am Mittwoch eine Autofahrerin von einem Baum erschlagen worden. Die 65-Jährige sei am Mittag auf der Siegtalstraße L333 bei Windeck gefahren, als der Baum von einem Hang an der Fahrbahn stürzte und auf das Auto prallte, wie die Polizei mitteilte. Die Strecke war am Nachmittag gesperrt, denn die Forstverwaltung prüfte den Hang auf weitere sturzgefährdete Bäume.

Von dpa