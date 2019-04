Unicef: Julien Bam gibt benachteiligten Kindern eine Stimme

Köln/Aachen (dpa/lnw) - YouTuber Julien Bam (30) will sich mit dem UN-Kinderhilfswerk Unicef für die Rechte benachteiligter Kinder weltweit einsetzen. Auf YouTube werde der Aachener in einem seiner regelmäßigen Videos über eine Reise nach Bangladesch berichten und dazu aufrufen, Kinder und Familien in den Slums von Dhaka mit einer Spende zu unterstützen, teilte das Hilfswerk am Donnerstag mit. «Über seine Kanäle gibt er den Kindern von Bangladesch eine Stimme und macht dadurch besonders seine jüngere Fan-Community auf die Situation benachteiligter Kinder aufmerksam.» Julien Bam ist mit über fünf Millionen Abonnenten einer der reichweitenstärksten Videomacher Deutschlands.

Von dpa