SEK stürmt Wohnung wegen Waffenfotos in sozialen Netzwerken

Bochum (dpa/lnw) - Weil er auf einem in sozialen Netzwerken veröffentlichten Foto mit Waffen posiert, hat ein Spezialeinsatzkommando (SEK) die Wohnung eines 21-Jährigen in Bochum gestürmt. Der Mann habe ein Foto von sich mit einer Machete und einem Gewehr gepostet, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Außerdem habe der 21-Jährige aus dem Stadtteil Wattenscheid ein brutales Hinrichtungsvideo der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) verbreitet.

Von dpa