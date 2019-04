Wegen Borkenkäfern: Waldbesitzer fordern Millionenhilfen

Nach vorangegangenen Gesprächen mit dem NRW-Umweltministerium erwarteten die Waldeigentümer «endlich» eine Entscheidung zu den geforderten 16,5 Millionen Euro. Dann könnten sie die empfohlenen Maßnahmen mit voller Kraft umsetzen. Den landesweit 150 000 privaten Waldeigentümern gehören nach Angaben des Verbandes zusammen über 60 Prozent der Wälder in Nordrhein-Westfalen.

Der Wettlauf gegen die befürchtete Borkenkäferplage ist seit Beginn des Borkenkäfer-Flugs vor einigen Tagen längst im Gange. Die Schädlinge haben ihr Überwinterungsquartier verlassen, um sich in neue Fichten zu bohren und ihre Eier abzulegen. Waldbesitzer sind aufgerufen, befallene Bäume möglichst schnell zu fällen, aus dem Wald zu holen und so die Vermehrung einzudämmen. «Die geforderten Hilfsmittel gehen eins zu eins in den Wald und dienen der Umsetzung der notwendigen Sofortmaßnahmen», sagte der Vorsitzende der Waldbauern, Philipp Freiherr Heereman.