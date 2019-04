Mai-Kundgebungen: Europawahl und Tarifbindung im Mittelpunkt

Düsseldorf (dpa/lnw) - Im Jahr der Europawahl fordert der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) zum Tag der Arbeit, die Tarifbindung in Europa zu stärken und Arbeitsplätze zu sichern. «Europa. Jetzt aber richtig!» lautet das bundesweite Motto der Kundgebungen am 1. Mai. Der DGB plane 72 Veranstaltungen in Nordrhein-Westfalen, sagte die Vorsitzende des DGB NRW, Anja Weber, am Donnerstag.

Von dpa