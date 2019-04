Grüne: Gebauer bleibt gerechte Lehrerbesoldung schuldig

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Ankündigung, für mehr Gerechtigkeit bei der Lehrerbesoldung zu sorgen, wird aus Sicht der Grünen in Nordrhein-Westfalen nicht eingelöst. Entweder habe Schulministerin Yvonne Gebauer (FDP) «keinen Plan», kritisierte die schulpolitische Sprecherin der Grünen-Landtagsfraktion, Sigrid Beer, am Donnerstag in Düsseldorf. «Oder sie schafft es nicht, die von ihr versprochene Besoldungsanpassung beim Finanzminister durchzusetzen.»

Von dpa