Hund stirbt in überhitztem Auto: Halter irritiert mit Zettel

Jülich (dpa/lnw) - Ein Hund ist in Jülich (Kreis Düren) stundenlang in einem verschlossenen Auto zurückgelassen worden und gestorben. Das Tier habe zur Mittagszeit bei 25 Grad Außentemperatur und geschlossenen Scheiben in dem Wagen ausharren müssen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Demnach hatte der Hundehalter mögliche Zeugen noch mit einem Zettel in der Windschutzscheibe einschüchtern wollen. Gegen den 52-Jährigen aus Hattingen wird nun wegen Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz ermittelt.

Von dpa