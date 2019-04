50 Jahre Bundesjugendorchester: Tourneestart in Köln

Köln (dpa) - Mit einem Konzert in Köln startet das Bundesjugendorchester eine Tournee zu seinem 50. Geburtstag. Bei den Auftritten an diesem Freitag in Köln sowie danach in Leipzig und Berlin spielen die 150 jungen Musiker unter Leitung von Ingo Metzmacher eines der komplexesten Stücke des 20. Jahrhunderts: Das Stück «Amériques» des französisch-amerikanischen Komponisten Edgar Varèse (1883-1965). Außerdem erklingt die «Alpensinfonie» von Richard Strauss (1864-1949).

Von dpa