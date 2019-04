Zwayer pfeift schon zum vierten Mal das Revierderby

Dortmund (dpa) - FIFA-Schiedsrichter Felix Zwayer aus Berlin pfeift am Samstag (15.30 Uhr/ARD und Sky) schon zum vierten Mal ein Revierderby zwischen Borussia Dortmund und dem FC Schalke 04. Das gab der Deutsche Fußball-Bund bekannt. Zwayer war bereits bei den Derbys am 28. Februar 2015 (3:0) in Dortmund sowie am 10. April 2016 (2:2) und 1. April 2017 (1:1) in Gelsenkirchen im Einsatz. Er kam in allen Spielen ohne Platzverweis aus.

Von dpa