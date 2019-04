Geldautomat in Olsberg gesprengt: Knall weckt Anwohner

Olsberg (dpa/lnw) - In Olsberg im Hochsauerlandkreis haben Unbekannte am frühen Freitagmorgen einen Geldautomaten gesprengt. Die mutmaßlichen Täter seien auf der Flucht, sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Anwohner seien gegen 4.00 Uhr durch einen Knall wach geworden und hätten die Beamten gerufen. Der Geldautomat habe in einer Filiale gestanden. Die Diebe seien mit einem motorisierten Zweirad geflüchtet. Zur Beute und dem Sachschaden machte die Polizei zunächst keine Angaben. Die Ermittlungen dauerten an.

Von dpa