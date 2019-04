Autofahrer attackiert Lastwagenfahrer mit Messer

Dortmund (dpa/lnw) - Ein Autofahrer hat in Dortmund einen Lastwagenfahrer mit einem Messer attackiert und verletzt. Der 54-jährige Fahrer des Lastwagens wurde plötzlich durch ein Auto ausgebremst, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Als zwei Männer aus dem Wagen ausstiegen, verließ er ebenfalls sein Führerhaus. Die beiden Unbekannten beschimpften den Mann bei dem Vorfall am Donnerstagabend zunächst.

Von dpa