Ehepaar aus Minden unter den Todesopfern von Madeira

Minden (dpa/lnw) - Unter den Todesopfern des Busunglücks von Madeira ist ein Ehepaar aus Minden. Das bestätigte am Freitag der Evangelische Kirchenkreis Minden unter Berufung auf die Familie des Ehepaares der Deutschen Presse-Agentur. Mehrere Zeitungen hatten zuvor berichtet. Es handelt sich um einen 66-jährigen ehemaligen Pfarrer, der bis zu seiner Pensionierung in einer Gemeinde in Minden tätig war und mit seiner Frau (60) im Weserbergland lebte.

Von dpa