Fast jedes zweite neue Wohnhaus setzt auf erneubare Energien

Am höchsten war demnach der Anteil der Bauvorhaben mit umweltschonenden Heizenergien in Gelsenkirchen. Dort setzten Bauherren bei ihren Neubauten zu 74 Prozent auf erneuerbare Energien. Auf den Plätzen zwei und drei folgten die Kreise Siegen-Wittgenstein (72,3 Prozent) und Olpe (72,2 Prozent). Bauherren in Münster und Düsseldorf planten dagegen im Jahr 2018 mehrheitlich mit konventionellen Heizenergien: Hier waren lediglich bei rund jedem fünften Wohnbauvorhaben erneuerbare Energien die primäre Heizquelle.