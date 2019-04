Neue Pflege-Qualitätskontrolle stellt auch Kosten infrage

Düsseldorf (dpa/lnw) - Mit den neuen Qualitätsprüfungen in der stationären Pflege wird in Nordrhein-Westfalen auch die Finanzierung auf den Prüfstand gestellt. NRW sei ein Hochlohnland in der Pflege, sagte Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) am Freitag in Düsseldorf. Nicht nur bei den durchaus erwünschten Tariflöhnen, sondern auch beim hohen Eigenanteil für die Heimbewohner bis hin zu den Verpflegungskosten zähle das Bundesland zu den teuersten.

Von dpa