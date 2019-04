Duisburg (dpa/lnw) - Nach ihrer Räumung im Februar bleiben zwei Hochhäuser in Duisburg vorerst weiter unbewohnbar. Wann die rund 200 betroffenen Mieter wieder in ihre Wohnungen könnten, sei noch unklar, erklärte eine Stadtsprecherin am Freitag. Zuvor hatte der WDR berichtet.

Von dpa