Bauernhof nahe A52 brennt in Marl

Marl (dpa/lnw) - In Marl (Kreis Recklinghausen) ist am Freitagabend in einem Bauernhof nahe der A52 ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot im Einsatz. Ob Menschen oder Tiere zu Schaden kamen, war nach Angaben der Polizei zunächst unklar. Auch über die Brandursache gab es keine Angaben. Über dem Gebäude waren Flammen und eine hohe Rauchsäule zu sehen.