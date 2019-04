Frontalzusammenstoß: Vier Frauen in Auto schwer verletzt

Metelen (dpa/lnw) - Vier Frauen in einem Auto sind bei einem Frontalzusammenstoß bei Metelen (Kreis Steinfurt) schwer verletzt worden. Ein 27-Jähriger sei am Freitagnachmittag mit seinem Wagen auf der Bundesstraße 70 auf die Gegenfahrbahn gekommen und dort mit dem Auto der Frauen zusammengeprallt, teilte die Polizei Steinfurt mit. Die 40 Jahre alte Fahrerin sowie ihre Mitfahrerinnen im Alter von 16, 29 und 32 Jahren wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der 27-Jährige wurde ebenfalls schwer verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Warum er von der Fahrbahn abkam, war noch unklar.

Von dpa