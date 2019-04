Eishockey-Coach Stewart über Verein Köln: «Treu bleiben»

Augsburg (dpa) - Der langjährige Augsburger Eishockey-Coach Mike Stewart will seine neue Stelle beim DEL-Konkurrenten Köln unbeeindruckt vom Trainerverschleiß der Haie antreten. «Köln wird natürlich eine Herausforderung. Neues Team, neues Umfeld - aber letztendlich bin ich auch dort Mike. Ich bin wie ich bin. Und ich weiß, wie ich es haben will. Du musst dir immer treu bleiben», sagte Stewart in einem Interview der «Augsburger Allgemeinen» (Samstag). «Köln weiß das aber, genau deshalb wollten sie mich. Ich muss meinen Stil nicht ändern und gehe jetzt diese Herausforderung an.»

Von dpa