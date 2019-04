Funkel: Umgang mit Trainern eine «bedenkliche Entwicklung»

Düsseldorf (dpa) - Friedhelm Funkel hat den Umgang mit Trainern im deutschen Profifußball deutlich kritisiert. «Es zeigt, dass einige Vereine keine Geduld mehr haben. Das ist eine bedenkliche Entwicklung», sagte der Coach von Fortuna Düsseldorf in einem Interview des Weser-Kuriers (Samstag). Der 65-Jährige führte als Negativ-Beispiel den VfB Stuttgart an. «Vergangene Saison holt der VfB in höchster Not Tayfun Korkut. Der hält nicht nur die Klasse, sondern schafft fast noch einen Europapokalplatz. In der neuen Saison wird er schon im Oktober beurlaubt. Das ist für mich nicht nachvollziehbar», sagte Funkel.

Von dpa