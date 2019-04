Dortmund-Geschäftsführer Watzke rechnet mit Bayern-Patzer

Dortmund (dpa) - BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke erwartet im Kampf um die deutsche Fußball-Meisterschaft einen Patzer von Bayern München. «Wenn wir alle vier Spiele gewinnen, werden wir Meister», sagte Watzke am Samstag beim TV-Sender ARD vor dem Revier-Derby gegen Schalke 04. Vor der Partie führt der FC Bayern München in der Bundesliga-Tabelle mit einem Punkt vor Dortmund. Die Bayern spielen am Sonntag beim 1. FC Nürnberg.

Von dpa