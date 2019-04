Schalke: Stevens kritisiert Bayern wegen Aussagen zu Nübel

Dortmund (dpa) - Schalkes Trainer Huub Stevens hat nach dem Derby-Sieg bei Borussia Dortmund (4:2) die Aussagen der Verantwortlichen des FC Bayern München wegen der Gerüchte um Schalke-Torhüter Alexander Nübel kritisiert. «Ich denke, dass sie in München jetzt glücklich sind», sagte Stevens am Samstagabend im «Aktuellen Sportstudio» des ZDF nach dem Sieg bei Münchens Meister-Rivale BVB und ergänzte: «Jetzt hoffe ich auch, dass sie sich in einer bestimmten Art und Weise unseren Spielern gegenüber verhalten. Weil das, was letzte Woche passiert ist mit Nübel, das gehört sich eigentlich nicht.»

Von dpa