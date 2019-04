Null Kilometer Stau: Freie Fahrt am Ende der Osterferien

Düsseldorf (dpa/lnw) - Seltenes Phänomen in Nordrhein-Westfalen am Ende der Osterferien: Autofahrer haben am Sonntagmorgen landesweit freie Fahrt auf den Autobahnen. Laut Angaben des WDR Verkehrsstudios staute es sich um 9.09 Uhr zunächst auf null Kilometern.