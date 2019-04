Restaurant nach Brand komplett zerstört

Düsseldorf (dpa/lnw) - Nach einem Feuer in der Mittagszeit ist ein geöffnetes Restaurant in Düsseldorf völlig zerstört worden. Etwa 30 Gäste und sieben Mitarbeiter hätten das Lokal am Samstag rechtzeitig verlassen und sich in Sicherheit bringen können, sagte ein Polizeisprecher. Nach Feuerwehrangaben wurden bei der Bekämpfung des Brandes zwei Einsatzkräfte leicht verletzt. Der Schaden liege bei etwa 250 000 Euro. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.

Von dpa