Junge Leute in NRW häufiger in Pflegefamilien untergebracht

Düsseldorf (dpa/lnw) - In den vergangenen Jahren wurden Kinder, Jugendliche und junge Volljährige in Nordrhein-Westfalen deutlich häufiger in Pflegefamilien untergebracht. 2017 habe es in NRW in rund 28 000 Fällen Hilfen für Vollzeitpflege gegeben, teilte das Familienministerium auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur in Düsseldorf mit. 2008 seien es rund 10 000 weniger gewesen.