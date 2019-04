Mutter kommt mit Kindern von Straße ab: Schwer verletzt

Detmold (dpa/lnw) - Eine Mutter ist mit ihrem Auto in Detmold von der Straße abgekommen und zusammen ihren drei kleinen Kindern schwer verletzt worden. Die 29-Jährige und ihre Kinder im Alter von einem, drei und vier Jahren kamen in Krankenhäuser, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Demnach war die Frau am Freitag aus zunächst ungeklärter Ursache auf gerader Strecke von der Fahrbahn abgekommen und auf einen Grünstreifen gefahren. Hier verlor sie die Kontrolle über ihr Auto: Der Wagen kollidierte mit einem Baum und rutschte eine Böschung hinab.

Von dpa