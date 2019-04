Marathon: 32-jähriger Läufer muss wiederbelebt werden

Düsseldorf (dpa/lnw) - Während des Marathons in Düsseldorf haben Rettungskräfte einen jungen Läufer wiederbeleben müssen. Der 32 Jahre alte Mann sei am Sonntag unter «Reanimationsbedingungen» in ein Krankenhaus gebracht worden, teilte ein Sprecher der Feuerwehr mit. Zuerst hatte die «Bild» berichtet. Demnach war der Jogger kurz nach Kilometer 20 zusammengebrochen.

Von dpa