Bischöfe veröffentlichen Hirtenbrief zur Europawahl

Luxemburg (dpa/lrs) - Neun katholische Bischöfe aus vier Ländern veröffentlichen heute in Luxemburg einen gemeinsamen Hirtenbrief zur Europawahl. Darin wollen sie die Gläubigen auffordern, an der Europawahl teilzunehmen. Es wurde erwartet, dass sie auch vor einer Abkehr von Europa und vor einem Rückzug in nationalistisches Denken warnen werden. Der Brief soll vom Erzbischof von Luxemburg sowie den Bischöfen von Trier, Aachen, Lüttich, Namur, Verdun, Metz, Nancy und Troyes unterschrieben werden.

Von dpa