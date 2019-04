Gesichter hinter Akten versteckt: Rotlicht-Prozess gestartet

Düsseldorf (dpa/lnw) - Vor dem Düsseldorfer Landgericht hat am Montag ein Prozess gegen vier Prostituierte und einen Bordellmitarbeiter begonnen. Die Staatsanwaltschaft wirt ihnen schwere räuberische Erpressung vor. Sie sollen in einem Etablissement in der Nähe des Hauptbahnhofs Freier mit Alkohol und Drogen betäubt und dann ausgenommen haben. Insgesamt sollen sie so rund 120 000 Euro erlangt haben. Von den Konten der Opfer seien Geldbeträge in unterschiedlicher Höhe abgebucht worden, in einem Fall 9000 Euro. Angeklagt sind rund 20 Fälle.

