Laster fährt an Tankstelle in Container-Lastzug

Dortmund (dpa/lnw) - Ein Lastwagen hat an einer Tankstelle in Dortmund einen stehenden Container-Lastzug gerammt. Der Fahrer des Lkw war am Montag von der stark befahrenen Bundesstraße 1 abgekommen und fuhr geradewegs in den unbeladenen Lastzug hinein, wie ein Sprecher der Feuerwehr berichtete. Der Mann habe selbst aussteigen können und sei nach einer Untersuchung mit eher leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht worden. Der Fahrer des Container-Lastzugs war zu dem Zeitpunkt nicht vor Ort - er bezahlte gerade. RTL West hatte zuerst über den Unfall berichtet.