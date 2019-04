Dortmund (dpa/lnw) - Ein Lastwagen ist in Dortmund von der stark befahrenen Bundesstraße 1 abgekommen und nach Polizeiangaben unkontrolliert auf ein Tankstellengelände gerollt. Das Fahrzeug kam am Montagvormittag aus zunächst ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte zunächst mit einer Anzeigetafel und der Leitplanke, anschließend prallte es auf dem Tankstellenareal gegen eine Zapfsäule und gegen einen abgestellten Lkw, wie die Polizei am Abend berichtete. Als Unfallursache könne ein medizinischer Notfall nicht ausgeschlossen werden. Rettungskräfte brachten den 61-jährigen Fahrer in eine Klinik, wo er zur Beobachtung blieb. Laut Feuerwehr konnte er nach dem Unfall selbst aussteigen.

Der 36-jährige Fahrer des anderen aus Dortmund stammenden Lkws befand sich bei dem Aufprall nicht in seinem Fahrzeug und wurde nicht verletzt, wie die Polizei weiter mitteilte. Laut Feuerwehr bestand keine Explosionsgefahr. Der Unfall-Laster war mit einer ungefährlichen Holzschutz-Emulsion beladen, die auch nicht ausgelaufen sei.

Aus dem gerammten Lkw, einem unbeladenen Lastzug, trat allerdings Diesel in größeren Mengen aus, der aufgefangen werden musste. Feuerwehrleute hätten deshalb vorsorglich einen breiten Schaumteppich gesprüht. Der Westfalendamm musste an der Unfallstelle kurzzeitig gesperrt werden, anschließend war etwa fünf Stunden lang nur ein Fahrstreifen befahrbar. Die Polizei bezeichnete den Sachschaden als hoch, gab am Montagabend aber zunächst keine Schätzung zum Ausmaß ab.