Betrunkener Fahrer setzt sich wegen Kontrolle auf Rücksitz

Hagen (dpa/lnw) - Nicht sehr clever: Ein Mann, der ohne Führerschein und offensichtlich betrunken in der Nacht zu Montag durch Hagen fuhr, setzte sich nach einer kurzen Verfolgungsjagd mit der Polizei einfach auf den Rücksitz. Dann behauptete er, nicht am Steuer gesessen zu haben. Die Beamten hatten allerdings das ganze Manöver beobachtet. Wie die Polizei berichtete, hatte eine Streife den 33-Jährigen um 1.12 Uhr in seinem Fahrzeug kontrollieren wollen.

Von dpa