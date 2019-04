Skulptur-Projekte-Gründer Klaus Bußmann ist tot

Münster (dpa/lnw) Klaus Bußmann, Mitbegründer der renommierten Skulptur Projekte, ist tot. Der Kunstkurator und langjährige Direktor des LWL-Kunstmuseums in Münster starb am Samstag im Alter von 77 Jahren nach schwerer Krankheit, wie der Landschaftsverband Westfalen-Lippe am Montag mitteilte. Gemeinsam mit Kaspar König hatte er 1977 die Skulptur Projekte ins Leben gerufen, eine Schau, die die Stadt seither alle zehn Jahre zum riesigen öffentlichen Kunstraum für zeitgenössische Arbeiten internationaler Künstler macht.

Von dpa