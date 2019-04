Zülpich (dpa/lnw) - Durch eine Panne sind sensible Daten von Sozialhilfe-Empfängern auf der Homepage der Stadt Zülpich gelandet. In einer Vorlage für eine nicht-öffentliche Sitzung standen Namen von etwa 30 Sozialhilfeempfängern, denen die Stadt im Kreis Euskirchen angeblich zu viel Geld gezahlt haben sollte, wie Bürgermeister Ulf Hürtgen (CDU) am Montag sagte.

Von dpa