Hörspielpreis der Kriegsblinden für Susann Maria Hempel

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Autorin Susann Maria Hempel erhält für die RBB-Produktion «Auf der Suche nach den verlorenen Seelenatomen» den 68. Hörspielpreis der Kriegsblinden. In dem Radiostück geht es um das Schicksal eines ehemaligen DDR-Häftlings, der in der Haft einen schweren Schock erlitt. «Diese Geschichte eines beschädigten Lebens erschließt sich über die Dauer des soghaft wirkenden Stücks», heißt es in der Begründung der Jury, wie die Film- und Medienstiftung NRW am Montag in Düsseldorf mitteilte. Die Verleihung ist am 7. Mai im Deutschlandfunk in Köln.

Von dpa