Ceconomy streicht Stellen und stellt Geschäfte auf Prüfstand

Düsseldorf (dpa) - Die unter Druck stehende Media-Saturn-Mutter Ceconomy streicht Stellen und stellt Geschäftsaktivitäten auf den Prüfstand. Ziel des Sparprogramms sei es, die Prozesse, Strukturen und Geschäftsaktivitäten der Gruppe zu straffen und Kosten zu senken, teilte der Elektronikhändler am Montagabend in Düsseldorf mit. Dem Vernehmen nach soll eine «mittlere dreistellige Zahl» Stellen in dem Unternehmen wegfallen.

Von dpa