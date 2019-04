Köln (dpa/lnw) - Knapp fünf Monate nach dem gewaltsamen Tod einer Frau in Gummersbach steht der 57-jährige Ehemann ab heute wegen Mordes vor Gericht. Laut Anklage soll der Angeklagte seine Ehefrau am 8. Dezember 2018 während eines Streits zunächst bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt haben. Anschließend soll er das Opfer mit einem Messerstich in den Hals getötet haben. Hintergrund soll eine konfliktbelastete Ehe sein. Nach der Tat soll der 57-Jährige selbst die Polizei gerufen haben. Bereits am Telefon soll er die Tötung seiner Frau gestanden haben. Bis Mitte Juni sind für das Verfahren sieben Verhandlungstage am Landgericht Köln geplant.