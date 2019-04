Frühlingshafter Feiertag: Am 1. Mai bleibt es meist trocken

Gute Nachrichten für den Start in den schönsten Monat des Jahres: Der "Tag der Arbeit" bringt NRW milde 17 bis 20 Grad, so die Vorhersage. Wer einen Ausflug plant, sollte jedoch nicht zu früh starten: Der Tag beginnt mit Wolken, örtlich fällt der Morgen im Münsterland auch nebelig aus. "Richtung Teutoburger Wald können am Vormittag auch vereinzelt ein paar Regentropfen herunterkommen", sagte ein Sprecher des Wetterdienstes "Wetterkontor".

Erst grau, dann freundlich

Im Laufe des Tages lockern die Wolken dann aber landesweit auf. Im Münsterland klettert das Thermometer dann bei schwachem bis mäßigem Wind auf angenehme 18 bis 19 Grad. Die 20-Grad-Marke wird laut Prognose von "Wetterkontor" aber wahrscheinlich nicht geknackt.

Warm einpacken für "Tanz in den Mai"

Bereits für den Dienstag sagte der DWD am Morgen Höchstwerte von 16 bis 19 Grad voraus. Bei wenigen Quellwolken bleibt es trocken. In der Nacht zu Mittwoch kühlt es allerdings deutlich ab. Erwartet werden laut DWD Tiefstwerte von 4 bis 7 Grad. Im südlichen Bergland kann es bei bis zu minus 2 Grad örtlich auch Bodenfrost geben.