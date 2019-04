Mutmaßlicher Terrorhelfer aus Lau-Umfeld gesteht

Düsseldorf (dpa/lnw) - Ein mutmaßlicher Terrorhelfer hat den Kauf von drei Nachtsichtgeräten im Auftrag von Islamistenführer Sven Lau gestanden. Lau haben ihn darum gebeten, die 1440 Euro zu überweisen, sagte der 29-Jährige am Dienstag vor dem Düsseldorfer Oberlandesgericht aus. Der Islamist habe dies damit begründet, dass er selbst als Hartz-4-Bezieher nicht so viel Geld auf seinem Konto haben dürfe. Die Kontoverbindung habe er ihm auf einem Zettel und das Bargeld in einem Umschlag übergeben.

Von dpa