Prozess gegen Kölner Adil Demirci in Türkei wird fortgesetzt

Demircis Mutter ist schwer an Krebs erkrankt. Seine Anwälte wollten am Dienstag zusammen mit dem Antrag auf Aufhebung der Ausreisesperre auch ein übersetztes Attest ihrer Ärzte einreichen, sagte Demirci.

Der Prozess dreht sich um einen der prominentesten verbliebenen Fälle gegen einen Deutschen wegen Terrorvorwürfen in der Türkei. Demirci war vor einem Jahr, im April 2018, während eines Familienurlaubs festgenommen worden. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm Mitgliedschaft in der linksextremen Marxistisch-Leninistischen Kommunistischen Partei vor. Die MLKP gilt in der Türkei als Terrororganisation. Demirci weist die Terrorvorwürfe zurück.

Die deutsche Beobachterdelegation wird diesmal kleiner ausfallen - wohl auch, weil der vorsitzende Richter sich in der Vergangenheit irritiert über die vielen Deutschen im Saal gezeigt hatte. Zur Prozessbeobachtung ist wieder der Kölner SPD-Bundestagsabgeordnete Rolf Mützenich angereist. Außerdem ist eine Vertreterin von Demircis Arbeitgeber, dem Internationalen Bund, anwesend sowie der deutsche Generalkonsul Michael Reiffenstuel.