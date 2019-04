Abriss in Lügde: Weiteres Kinderporno-Material gefunden

Düsseldorf (dpa) - Beim Abriss der Campingplatz-Behausung des Hauptverdächtigen im Missbrauchsfall von Lügde ist weiteres kinderpornografisches Material gefunden worden. Unter den Mitte April sichergestellten Datenträgern sei eine CD-ROM mit kinderpornografischen Filmen sichergestellt worden. Das teilte NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) am Dienstag in einer Sondersitzung des Innenausschusses des Landtags in Düsseldorf mit. Die CD war neben weiteren Datenträgern von dem Abrissunternehmer gefunden worden. Weitere elf Video-Kassetten, die oben auf einem Müllcontainer lagen, hatten laut Reul keinen relevanten Inhalt. Teilweise konnten die CDs nach Angaben Reuls nicht ausgelesen werden.