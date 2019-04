Zwei Radfahrer in Köln schwer verletzt.

Köln (dpa/lnw) - Zwei Radfahrer sind in Köln angefahren und schwer verletzt worden. Am Montag habe ein abbiegender Lastwagen im Stadtteil Ehrenfeld einen geradeaus fahrenden 24 Jahre alten Mountainbiker erfasst, mitgeschleift und seine Beine mit der Hinterachse überrollt, teilte die Polizei mit. Am Dienstag dann habe ein Autofahrer einen Radler in einem Kreisverkehr am Hauptbahnhof angefahren. Der 33-Jährige habe sich bei einem Sturz lebensgefährliche Kopfverletzungen zugezogen.

Von dpa