Anklage: 28-Jähriger soll Bekannten erstochen haben

Delbrück (dpa/lnw) - Weil er einen Bekannten im Streit erstochen haben soll, hat die Staatsanwaltschaft Paderborn einen 28-Jährigen angeklagt. Er soll sich wegen Totschlags vor dem Landgericht verantworten, wie die Ermittler am Dienstag mitteilten. In einer Novembernacht 2018 waren die beiden Männer im ostwestfälischen Delbrück zufällig aufeinander getroffen und in einen Streit geraten. In der Folge soll der Beschuldigte auf den Oberkörper des 33 Jahre alten Opfers eingestochen haben. Er starb noch am Tatort und wurde später von Passanten gefunden. Die Tatwaffe, ein Messer oder ähnliches, konnte bislang nicht gefunden werden. Früheren Ermittlerangaben zufolge handelt es sich bei dem Beschuldigten um einen in Russland geborenen Deutschen.

Von dpa