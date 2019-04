Fortuna Düsseldorf verlängert Vertrag mit Profi Bodzek

Bodzek kam in der Winterpause 2010/11 vom Nachbarverein MSV Duisburg zur Fortuna. Seitdem absolvierte er 221 Pflichtspiele für die Düsseldorfer, 48 davon in der Bundesliga. In der aktuellen Saison bestritt Bodzek für den längst geretteten Aufsteiger 19 Ligaeinsätze.