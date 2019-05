NRW will ausufernden Hochzeitsfeiern auf den Grund gehen

Köln/Düsseldorf (dpa) - Das nordrhein-westfälische Innenministerium plant laut einem Bericht eine Art Lagebild zu ausufernden Hochzeitsfeiern. Insgesamt sei die Polizei in NRW in den vergangenen drei Wochen etwa 100 Mal wegen aus dem Ruder gelaufener Hochzeitsfeiern ausgerückt, berichtet der «Kölner Stadt-Anzeiger» (Mittwoch) unter Berufung auf einen Ministeriumssprecher. Meist sei es dabei um Eingriffe in den Straßenverkehr gegangen.