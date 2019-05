DEL-Club Düsseldorf verpflichtet Stürmer Tobias Eder

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die Düsseldorfer EG hat für die kommenden zwei Spielzeiten der Deutschen Eishockey Liga den 21 Jahre alten Stürmer Tobias Eder verpflichtet. Das teilte der achtmalige deutsche Titelträger am Mittwoch mit. Eder wechselt vom aktuellen Meisterschaftszweiten EHC Red Bull München zu den Rheinländern. Deren Sportlicher Leiter Niki Mondt bezeichnete Eder als «einen der talentiertesten Spieler seines Jahrgangs». Für München bestritt Eder in der vergangenen Saison 27 Hauptrundenspiele und vier Begegnungen in den Playoffs.

Von dpa